FACUA Sevilla y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Dos Hermanas firman un convenio de colaboración
Desarrollarán actuaciones conjuntas entre las que se encuentra el desarrollo de un programa de formación para la defensa de los consumidores.
FACUA.org
Sevilla-02/06/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Dos Hermanas han firmado este martes 1 de junio, un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones conjuntas para la defensa de los consumidores.