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FACUA solicita a Renfe la eliminación de los baños de pago en las estaciones ferroviarias

La utilización de los servicios en las estaciones de trenes debería ser gratuita para todos los usuarios.

FACUA.org
Andalucía-22/02/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se ha dirigido a la unidad de estaciones comerciales, que gestiona, entre otras, Cádiz y Málaga y a la gestora de la estación de Santa Justa, AVE, con motivo de mostrarles, como repres

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