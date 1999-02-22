FACUA solicita a Renfe la eliminación de los baños de pago en las estaciones ferroviarias
La utilización de los servicios en las estaciones de trenes debería ser gratuita para todos los usuarios.
FACUA.org
Andalucía-22/02/1999
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