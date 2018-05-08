FACUA solicita a Sanidad de Aragón que mantenga abierto el servicio de inmunología pediátrica todo el año
La consulta fue suspendida durante el mes de marzo y posteriormente reanudada en abril, sin que la Administración aragonesa haya informado si se trataba de una interrupción puntual.
FACUA.org
Aragón-08/05/2018
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