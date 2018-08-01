FACUA solicita a Sanidad de Aragón que solucione la falta de personal médico en Brea
La localidad, de más de 1.700 habitantes, se encuentra sin médicos que puedan atender a los vecinos, que deben esperar a que el personal destinado a otros municipios pueda desplazarse allí por las tardes.
FACUA.org
Aragón-01/08/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Aragón para solicitarle que solucione la falta de personal médico en la localidad de Brea.
La asociación, a través de su delegación territorial en Aragón, ha te