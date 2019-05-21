FACUA solicita a Sanidad de Extremadura que informe del estado de la flota de ambulancias de Tenorio
La asociación ha tenido conocimiento del incendio de uno de los vehículos mientras trasladaba tres pacientes de Badajoz a Madrid.
FACUA.org
Extremadura-21/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura para que informe del estado de la flota de ambulancias de la empresa concesionaria del servicio, Ambulancias Tenorio e Hijos SL, para garantizar que reúne todos l