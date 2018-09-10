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FACUA solicita al Ayuntamiento de Badajoz que inicie cuanto antes las reparaciones del parque de la Viña

La asociación ha tenido conocimiento de que un menor quedó en estado grave tras recibir una descarga eléctrica de un trasformador que está emplazado en el interior del parque.

FACUA.org
Extremadura-10/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Badajoz que inicie cuanto antes las reparaciones del parque infantil de la Viña, para solucionar las deficiencias que presenta e implantar las medidas de seguridad necesarias.

La asociación, a través

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