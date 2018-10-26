FACUA solicita al Ayuntamiento de Gijón que solucione los problemas de polución de la ciudad
En determinadas zonas de la localidad se han superado los límites máximos de contaminación de partículas.
FACUA.org
Asturias-26/10/2018
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Imagen: Flickr.com/danielgil (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Gijón, en Asturias, que realice un análisis del aire y ponga en marcha los protocolos necesarios para solucionar los problemas de polución de la ciudad.
La asociación, a través de su del