FACUA solicita al Ayuntamiento de Zaragoza que solucione los problemas de limpieza de sus calles
La asociación ha tenido conocimiento del mal estado de conservación en el que se encuentran las vías del municipio aragonés.
FACUA.org
Aragón-29/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Zaragoza para solicitarle que solucione con la mayor brevedad posible los problemas de limpieza y mantenimiento de las calles de la ciudad.
La asociación, a través de su delegación territorial en Ara