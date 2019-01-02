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FACUA solicita nuevamente a Fomento que solucione las graves deficiencias de los trenes extremeños

La asociación ya se ha dirigido en anteriores ocasiones al Ministerio para instarle a que inicie las actuaciones necesarias para solventar el problema, sin haber recibido hasta el momento ninguna respuesta.

FACUA.org
Extremadura-02/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido nuevamente al Ministerio de Fomento para que inicie con la mayor inmediatez las actuaciones necesarias para garantizar que los ferrocarriles que circulan por Extremadura presenten un funcionamiento correcto, similar al del resto de comunidades au

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