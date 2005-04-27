FACUA suscribe el Manifiesto por la liberación de la Cultura
Se trata de una nueva medida reivindicativa contra la demonización de Internet, el abusivo afán recaudatorio de las entidades de gestión de derechos de autor y la falta de atención del Ministerio de Cultura a las reivindicaciones de los usuarios.
FACUA.org
España-27/04/2005
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a Federación de Consumidores en Acción (FACUA) suscribe y hace suyo el Manifiesto por la liberación de la Cultura impulsado por un grupo de profesionales del derecho, la informática, la música y el periodismo, activos defensores de los derechos de los internauta