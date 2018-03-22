FACUA suscribe junto a otras asociaciones el Acuerdo Social en Defensa del Agua Pública
El texto, firmado por un amplio conjunto de entidades de la sociedad civil, critica la ineficacia del Pacto Nacional por el Agua propuesto por el Gobierno.
FACUA.org
España-22/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción se suma al conjunto de entidades de la sociedad civil que han suscrito el Acuerdo Social por el Agua en Defensa de Nuestros Ríos y por el Agua Pública, que pretende visibilizar los principales problemas para lograr un uso sostenible de este recurs