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FACUA teme que las eléctricas presionen al Gobierno para que suba la tarifa con la excusa de sufragar las inversiones que no quisieron hacer años atrás

La Federación denuncia el fracaso del modelo liberalizador puesto en marcha en 1997, que ha traído como consecuencia una bajada de la calidad del servicio fruto del abandono de las inversiones en distribución.

FACUA.org
España-30/06/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) teme que las eléctricas presionen al Gobierno para que suba la tarifa regulada con la excusa de sufragar las inversiones que no quisieron hacer años atrás. FACUA advierte que la crisis eléctrica vivida en Se

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