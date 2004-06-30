FACUA teme que las eléctricas presionen al Gobierno para que suba la tarifa con la excusa de sufragar las inversiones que no quisieron hacer años atrás
La Federación denuncia el fracaso del modelo liberalizador puesto en marcha en 1997, que ha traído como consecuencia una bajada de la calidad del servicio fruto del abandono de las inversiones en distribución.
FACUA.org
España-30/06/2004
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