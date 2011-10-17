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FACUA Toledo inaugura su nueva sede en la calle Tendillas de la capital castellanomanchega

La asociación dispone desde este mes de octubre de sus propias instalaciones para mejorar su funcionamiento.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-17/10/2011
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FACUA Toledo traslada desde el próximo 20 de octubre su sede, hasta ahora ubicada en el municipio de Noves, a sus nuevas instalaciones emplazadas en el número 7 de la calle Tendillas de la capital de la comunidad autónoma.

Con la inauguración de estas dependenci

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