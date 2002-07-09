FACUA, UGT, CC.OO. y CSI-CSIF piden a Gobernación que actúe contra una editorial que se hace pasar por la Policía Municipal
El director general de Política Interior se compromete a alertar a todos los alcaldes andaluces de las actuaciones de la empresa Sindipubli, SL, con sedes en Madrid y Murcia.
FACUA.org
Andalucía-09/07/2002
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Los representantes sindicales de la Policía Local en Andalucía se han hecho eco de la denuncia de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) sobre las prácticas de una empresa que se hace pasar por la Policía Municipal p