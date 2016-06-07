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FACUA valora en la Asamblea de Extremadura el Proyecto de Ley de medidas contra la exclusión social

La asociación considera que se trata de una norma acertada y necesaria, aunque hace falta mayor concreción y una dotación presupuestaria para garantizar su efectividad.

FACUA.org
Extremadura-07/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción presenta este miércoles ante la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura sus valoraciones sobre el Proyecto de Ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social. El delegado territorial

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