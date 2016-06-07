FACUA valora en la Asamblea de Extremadura el Proyecto de Ley de medidas contra la exclusión social
La asociación considera que se trata de una norma acertada y necesaria, aunque hace falta mayor concreción y una dotación presupuestaria para garantizar su efectividad.
FACUA.org
Extremadura-07/06/2016
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