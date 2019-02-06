FACUA valora la decisión de la Audiencia Nacional y pide sanciones contra las financieras de iDental
El juez instructor ordena cautelarmente que dejen de reclamar el dinero a los afectados. Muchas víctimas han sido incluidas irregularmente en registros de morosos.
FACUA.org
España-06/02/2019
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En la foto, la clínica de iDental en Córdoba. | Imagen: FACUA Córdoba.
FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la medida cautelar adoptada hoy por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa abierta en este tribunal por el fraude de iDental, de suspender las reclamaciones de las financieras a los afectados q