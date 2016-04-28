FACUA valora positivamente el expediente de Bruselas a España por la normativa sobre desahucios

Nuestras acciones | Nuevo varapalo de la UE a la legislación nacional

La Comisión insta al Gobierno a que ponga en marcha los mecanismos necesarios para adecuar la legislación nacional a la europea y proteger así los derechos de los consumidores ante los desahucios. | Imagen: flickr.com/popicinio (CC BY-NC-ND 2.0).