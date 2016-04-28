Nuestras accionesNuevo varapalo de la UE a la legislación nacional

FACUA valora positivamente el expediente de Bruselas a España por la normativa sobre desahucios

La asociación considera que la decisión de la Comisión deja en evidencia la inacción del Gobierno para evitar la situación.

FACUA.org
España-28/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción aplaude la decisión de la Comisión Europea de abrir expediente disciplinario a España por su legislación nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.

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