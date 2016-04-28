FACUA valora positivamente el expediente de Bruselas a España por la normativa sobre desahucios
La asociación considera que la decisión de la Comisión deja en evidencia la inacción del Gobierno para evitar la situación.
FACUA.org
España-28/04/2016
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La Comisión insta al Gobierno a que ponga en marcha los mecanismos necesarios para adecuar la legislación nacional a la europea y proteger así los derechos de los consumidores ante los desahucios. | Imagen: flickr.com/popicinio (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción aplaude la decisión de la Comisión Europea de abrir expediente disciplinario a España por su legislación nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.
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