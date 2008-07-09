FACUA valora positivamente el nuevo reglamento europeo sobre el sector aéreo y espera que los Estados miembros garanticen su cumplimiento
La asociación denunció el año pasado a veinticuatro aerolíneas y agencias por ofertar viajes a precios inferiores a los reales. En 2008, ha actuado contra siete empresas por incluir seguros de viajes en sus tarifas sin aclarar que son opcionales.
FACUA.org
Europa-09/07/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente el reglamento sobre servicios aéreos aprobado hoy por el pleno de la Eurocámara y espera que los Estados miembros garanticen su cumplimiento con campa&nti