FACUA valora positivamente la decisión de equipar con 'software' libre los ordenadores para alumnos de Primaria de Andalucía
La organización espera que esta medida se aplique en el resto de Comunidades Autónomas.
FACUA.org
Andalucía-09/09/2009
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FACUA-Consumidores en Acción y su federación en Andalucía valoran positivamente la decisión definitiva de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de utilizar software libre en el proyecto Escuela 2.0.
Según han anu