FACUA ve aberrante que el Gobierno autorice la publicidad de alcohol donde no se permite su venta y consumo
Otra política que afecta a la salud se lleva a cabo para satisfacer intereses empresariales, esta vez los de la industria de las bebidas alcohólicas y las sociedades deportivas.
FACUA.org
España-27/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera aberrante que el Gobierno haya eliminado la restricción existente desde 1998 a la publicidad de bebidas alcohólicas en lugares donde no está permitida su venta o consumo.
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