FACUA ve ilegal la pretensión de convertir a los ISP en los policías y jueces de la Red para evitar el acceso a obras protegidas
Lamenta que la principal preocupación del Ejecutivo en relación a Internet sea defender los intereses de las entidades de gestión de derechos de autores y editores en lugar de poner freno a las irregularidades que sufren millones de consumidores.
FACUA.org
España-28/11/2008
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