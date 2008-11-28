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FACUA ve ilegal la pretensión de convertir a los ISP en los policías y jueces de la Red para evitar el acceso a obras protegidas

Lamenta que la principal preocupación del Ejecutivo en relación a Internet sea defender los intereses de las entidades de gestión de derechos de autores y editores en lugar de poner freno a las irregularidades que sufren millones de consumidores.

FACUA.org
España-28/11/2008
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que la principal preocupación del Gobierno en relación a Internet sea defender los intereses de las entidades de gestión de derechos de autores y editores en lugar de poner freno a las irregularidades que sufren millones de consumid

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