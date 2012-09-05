Nuestras accionesLa aerolínea admite haber pedido prioridad, pero no 'emergencia por combustible'

FACUA ve inaudito que Fomento no actúe contra Ryanair tras otro aterrizaje urgente

La asociación exige mayor rigor y transparencia en la investigación anunciada a la compañía irlandesa por poner en juego la vida de los pasajeros con sus políticas de ahorro en aspectos que afectan a la seguridad.

FACUA.org
España-05/09/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Ante un nuevo aterrizaje de emergencia de un avión de Ryanair en Lanzarote por falta de combustible que ha trascendido a la opinión pública, FACUA-Consumidores en Acción considera inaudita la permisividad de Fomento con la compañía irlandesa.

El pe

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos