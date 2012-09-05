FACUA ve inaudito que Fomento no actúe contra Ryanair tras otro aterrizaje urgente
La asociación exige mayor rigor y transparencia en la investigación anunciada a la compañía irlandesa por poner en juego la vida de los pasajeros con sus políticas de ahorro en aspectos que afectan a la seguridad.
FACUA.org
España-05/09/2012
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Ante un nuevo aterrizaje de emergencia de un avión de Ryanair en Lanzarote por falta de combustible que ha trascendido a la opinión pública, FACUA-Consumidores en Acción considera inaudita la permisividad de Fomento con la compañía irlandesa.
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