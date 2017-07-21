FACUA ve insuficiente que Baleares multe con 340.000 euros a Vueling por retrasos y cancelaciones de 2016
Consumo sanciona a la aerolínea por las irregularidades de junio y julio del año pasado, que afectaron a casi 200.000 pasajeros, y por ignorar requerimientos de la Administración.
FACUA.org
Baleares-21/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera claramente insuficiente la multa de 340.000 euros impuesta a Vueling por el Gobierno balear como consecuencia de los retrasos y cancelaciones que afectaron a 191.000 pasajeros de las Islas en junio y julio de 2016.
La Dirección General d