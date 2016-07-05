FACUA ve ridículas las multas de la Junta a Vodafone: sólo 1,8 millones por siete infracciones muy graves
Una vez más, el Gobierno andaluz no ha incluido en las sanciones el comiso de las cantidades con las que se ha beneficiado la empresa gracias a sus prácticas fraudulentas.
FACUA.org
España-05/07/2016
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FACUA Andalucía considera rídículas las multas aplicadas por la Junta de Andalucía a Vodafone por una larga lista de fraudes masivos a los consumidores. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes imponer tan sólo 1,8 millones de euros de sanción a