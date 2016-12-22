FACUA ve una tomadura de pelo el acuerdo de PP, PSOE y Cs: los cortes de luz seguirán este invierno
La asociación reclama la aprobación inmediata de un real decreto-ley por el que se prohíba a las eléctricas cortar el suministro a cualquier familia.
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España-22/12/2016
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Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción considera una tomadura de pelo que PP, PSOE y Ciudadanos hayan negociado medidas relacionadas con la pobreza energética de espaldas a las organizaciones de la sociedad civil, alcanzando un acuerdo que permitiría a las eléctricas seguir cort