Nuestras accionesNinguneo y desprecio a las movilizaciones de la sociedad civil

FACUA ve una tomadura de pelo el acuerdo de PP, PSOE y Cs: los cortes de luz seguirán este invierno

La asociación reclama la aprobación inmediata de un real decreto-ley por el que se prohíba a las eléctricas cortar el suministro a cualquier familia.

FACUA.org
España-22/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera una tomadura de pelo que PP, PSOE y Ciudadanos hayan negociado medidas relacionadas con la pobreza energética de espaldas a las organizaciones de la sociedad civil, alcanzando un acuerdo que permitiría a las eléctricas seguir cort

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