FACUA vuelve a pedir a Asturias que ponga en marcha el centro de lesiones medulares de Barros
La asociación reclamó a Sanidad del Principado hace un año su falta de funcionamiento pese a que debería haber estado operativo desde 2011, sin que el escrito haya obtenido respuesta aún.
FACUA.org
Asturias-21/03/2019
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Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción se ha vuelto a dirigir a la Consejería de Sanidad de Asturias para instarle a que ponga en funcionamiento sin más demora el centro de tratamiento de lesiones medulares de Barros, en Langreo. La asociación