Nuestras acciones

FACUA vuelve a pedir a Asturias que ponga en marcha el centro de lesiones medulares de Barros

La asociación reclamó a Sanidad del Principado hace un año su falta de funcionamiento pese a que debería haber estado operativo desde 2011, sin que el escrito haya obtenido respuesta aún.

FACUA.org
Asturias-21/03/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción se ha vuelto a dirigir a la Consejería de Sanidad de Asturias para instarle a que ponga en funcionamiento sin más demora el centro de tratamiento de lesiones medulares de Barros, en Langreo. La asociación

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos