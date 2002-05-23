FACUA y Al-Andalus denuncian una involución de la Junta de Andalucía en sus relaciones con el movimiento de consumidores
FACUA y Al-Andalus han presentado un informe donde exponen los motivos por los que rechazan el recién aprobado Plan Estratégico de Protección al Consumidor de Andalucía
FACUA.org
Andalucía-23/05/2002
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y la secretaria general de la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, Mª de los Angeles Rebollo Sanz,