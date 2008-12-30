FACUA y Al-Andalus piden que se determinen responsabilidades ante irregularidades en la recepción de la TDT en varias zonas de Andalucía
Exigen a las administraciones públicas que garanticen las condiciones para la transmisión ordenada de la televisión analógica a la televisión digital terrestre.
FACUA.org
Andalucía-30/12/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, piden que se determinen responsabilidades para dar solución a las incidencias en la calidad de la recepción de las emisiones de