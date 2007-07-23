FACUA y CCOO de Andalucía firman un convenio de colaboración
Ambas organizaciones refuerzan su compromiso de defender al ciudadano en su doble vertiente de trabajador y consumidor.
FACUA.org
Andalucía-23/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de Andalucía han firmado hoy un acuerdo de colaboración con el objetivo principal de seguir impulsando la defensa de los intereses y la mej