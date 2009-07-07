FACUA y CCOO de Andalucía presentan la campaña 'Defiende tus derechos'
Carbonero destaca la importancia de FACUA para evitar que las mejoras en las condiciones salariales de los trabajadores se vean contrarrestadas con los perjuicios económicos que sufren como consumidores.
FACUA.org
Andalucía-07/07/2009
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Imagen de uno de los carteles de la campaña.
La presidenta de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, Olga Ruiz, y el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) de Andalucía, Francisco Carbonero, han presentado este martes en rueda de prensa en Sevilla la campaña conj