FACUA y Danone firman un convenio de colaboración
Desarrollarán actividades conjuntas para potenciar medidas de información a los consumidores y fomentarán mecanismos de solución amistosa de reclamaciones.
FACUA.org
España-15/11/2011
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FACUA-Consumidores en Acción y Danone han suscrito un convenio de colaboración con el que establecen un marco de diálogo e interlocución permanente. El objetivo del acuerdo es garantizar y mejorar los derechos de los consumidores respecto a la calidad de los productos