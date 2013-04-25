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FACUA y el Colegio de Pilotos se unen en la defensa de los pasajeros y la seguridad aérea

Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración.

FACUA.org
España-25/04/2013
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FACUA-Consumidores en Acción y el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac) han firmado hoy, martes 25 de abril, un acuerdo para colaborar en la defensa de los derechos de los pasajeros y la seguridad aérea.

Ambas entidades, que comparten el objetivo

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