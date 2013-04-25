FACUA y el Colegio de Pilotos se unen en la defensa de los pasajeros y la seguridad aérea
Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración.
FACUA.org
España-25/04/2013
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Luis Lacasa-Heydt, decano de Copac (izquierda) y Francisco Sánchez Legrán, presidente de FACUA (derecha), tras la firma del acuerdo de colaboración.
FACUA-Consumidores en Acción y el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac) han firmado hoy, martes 25 de abril, un acuerdo para colaborar en la defensa de los derechos de los pasajeros y la seguridad aérea.
Ambas entidades, que comparten el objetivo