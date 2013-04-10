Nuestras accionesColaboración en materia de seguridad aérea

FACUA y el sindicato de pilotos Sepla firman un acuerdo de actuación conjunta

Crearán herramientas de comunicación bidireccional para alertar sobre posibles deficiencias del transporte aéreo y proponer soluciones.

FACUA.org
España-10/04/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración con el cual se comprometen a colaborar de manera conjunta de cara a proteger, reforzar y garantizar la seguridad

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos