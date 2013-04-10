FACUA y el sindicato de pilotos Sepla firman un acuerdo de actuación conjunta
Crearán herramientas de comunicación bidireccional para alertar sobre posibles deficiencias del transporte aéreo y proponer soluciones.
FACUA.org
España-10/04/2013
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De izquierda a derecha, el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, el vicepresidente del Sepla, Javier Gómez Barrero, el presidente de FACUA, Francisco Sánchez Legrán y el secretario del Sepla, José María Íscar.
FACUA-Consumidores en Acción y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración con el cual se comprometen a colaborar de manera conjunta de cara a proteger, reforzar y garantizar la seguridad