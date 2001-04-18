Nuestras acciones

FACUA y FAMA firman un convenio para reivindicar los derechos de los discapacitados como consumidores

Ambas entidades tienen previsto emprender una campaña para determinar dónde se encuentran los principales problemas del colectivo de minusválidos en el campo del consumo.

FACUA.org
Andalucía-18/04/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los presidentes de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y la Federación Andaluza de Minusválidos Asociados (FAMA), José Sánchez Macías, han firmado hoy

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos