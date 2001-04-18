FACUA y FAMA firman un convenio para reivindicar los derechos de los discapacitados como consumidores
Ambas entidades tienen previsto emprender una campaña para determinar dónde se encuentran los principales problemas del colectivo de minusválidos en el campo del consumo.
FACUA.org
Andalucía-18/04/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los presidentes de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y la Federación Andaluza de Minusválidos Asociados (FAMA), José Sánchez Macías, han firmado hoy