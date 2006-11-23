FACUA y la Federación de Vecinos presentan una campaña de reivindicaciones sobre el metro de Sevilla
La información se dará a conocer a los ciudadanos a través de carteles que se colocarán en numerosos puntos de la provincia.
FACUA.org
Sevilla-23/11/2006
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos han presentado la campaña «Por un metro al servicio de los ciudadanos.
En rueda de prensa, el secretario general de FACUA Sevilla, Manuel Ba