FACUA y más de un centenar de organizaciones sociales muestran su apoyo a la norma europea del agua
Las entidades presentan un manifiesto en el que reclaman al Gobierno que proteja la Directiva Marco frente a la amenaza de rebajar la protección de los ecosistemas acuáticos.
FACUA.org
España-13/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha sumado a 136 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el uso sostenible del agua para mostrar su más rotundo apoyo a la Directiva Marco del Agua, en un momento en el que algunos Estados europeos y otros agentes están solicitando