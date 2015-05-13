FACUA y su portavoz emprenderán acciones legales contra Manos Limpias por implicarlos en el 'caso UGT-A'

Se sumarán a las acciones judiciales por difamación contra Ausbanc y su propietario, Luis Pineda

Nuestras acciones | Se sumarán a las acciones judiciales por difamación contra Ausbanc y su propietario, Luis Pineda

De izquierda a derecha, el presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, su secretaria general y presidenta de su federación andaluza, Olga Ruiz, su portavoz, Rubén Sánchez, el abogado David Bravo y el presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus.