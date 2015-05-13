Nuestras accionesSe sumarán a las acciones judiciales por difamación contra Ausbanc y su propietario, Luis Pineda

FACUA y su portavoz emprenderán acciones legales contra Manos Limpias por implicarlos en el 'caso UGT-A'

El juez que instruye el caso ha emitido un auto por el que rechaza por segunda vez imputar a Rubén Sánchez, que hace años tuvo al sindicato entre sus clientes dentro de su actividad profesional ajena a FACUA.

FACUA.org
España-13/05/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción y su portavoz, el periodista Rubén Sánchez, emprenderán acciones legales contra

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos