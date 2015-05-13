FACUA y su portavoz emprenderán acciones legales contra Manos Limpias por implicarlos en el 'caso UGT-A'
El juez que instruye el caso ha emitido un auto por el que rechaza por segunda vez imputar a Rubén Sánchez, que hace años tuvo al sindicato entre sus clientes dentro de su actividad profesional ajena a FACUA.
FACUA.org
España-13/05/2015
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De izquierda a derecha, el presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, su secretaria general y presidenta de su federación andaluza, Olga Ruiz, su portavoz, Rubén Sánchez, el abogado David Bravo y el presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus.
FACUA-Consumidores en Acción y su portavoz, el periodista Rubén Sánchez, emprenderán acciones legales contra