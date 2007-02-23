Nuestras acciones24 de febrero en Sevilla

FACUA y sus organizaciones territoriales se regirán por un código ético que aprobarán en su IV Asamblea General

La nueva Ley de Consumidores abre la posibilidad de que las empresas financien a las organizaciones de consumidores, una peligrosa puerta por la que FACUA no quiere entrar.

FACUA.org
España-23/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) celebrará mañana sábado en Sevilla su IV Asamblea General, en la que participarán cincuenta delegados de sus organizaciones territoriales. El acto comenzará a las 11:00 horas.

En la Asamblea s

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