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FACUA ya ha logrado indemnizaciones para más de la mitad de sus socios intoxicados por pollos del Grupo Sada

Las indemnizaciones oscilan entre 142 y 2.065 euros por afectado.

FACUA.org
España-21/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ya ha logrado indemnizaciones para sesenta y dos de los 120 intoxicados por pollos del Grupo Sada que se asociaron a la organización para defender sus derechos. Estas indemnizaciones representan hasta ahora un montante de 32.748

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