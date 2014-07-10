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Fallece Fernando Soto, directivo de la Fundación FACUA

Fue un luchador y dirigente histórico del movimiento obrero y sindical.

FACUA.org
Sevilla-10/07/2014
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Este jueves 9 de julio, a los 75 años de edad, ha fallecido en Sevilla Fernando Soto, miembro del patronato de la Fundación FACUA. Una persona que dedicó su vida a la lucha social desde diferentes ámbitos.

Reconocido con las Medallas al Mé

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