Fallece Fernando Soto, directivo de la Fundación FACUA
Fue un luchador y dirigente histórico del movimiento obrero y sindical.
FACUA.org
Sevilla-10/07/2014
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La trayectoria de Fernando Soto, patrono de la Fundación FACUA, ha sido reconocida en numerosas ocasiones.
Este jueves 9 de julio, a los 75 años de edad, ha fallecido en Sevilla Fernando Soto, miembro del patronato de la Fundación FACUA. Una persona que dedicó su vida a la lucha social desde diferentes ámbitos.
Reconocido con las Medallas al Mé