Fallecen 450 personas en verano en las carreteras españolas, la cifra más baja desde hace 44 años
232 personas perdieron la vida en julio y 218 en agosto, lo que representa un descenso de 89 víctimas con respecto al año pasado y una reducción a la mitad de los muertos registrados en el verano de 2000.
FACUA.org
España-01/09/2008
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Un total de 450 personas han fallecido este verano en las carreteras españolas, lo que supone la cifra más baja desde 1964, cuando había dos millones de vehículos, frente a los 30 millones que existen actualmente, según informó hoy en rueda de prensa en m