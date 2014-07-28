Más noticiasLos estafadores convencen a la víctima de que su ordenador está infectado por un peligroso virus

Falsos técnicos de Microsoft piden dinero a través del teléfono por reparar sistemas operativos Windows

Aunque de momento sólo hacen sus llamadas en inglés, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ya avisa de que estos ciberdelincuentes tendrán más éxito cuando empiecen a hacerlo en español.

FACUA.org / Agencias
Europa-28/07/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Nada se le resiste al timador. De los supuestos operarios del gas que defraudan cientos de euros a sus víctimas por unas revisiones no realizadas, a un nuevo fraude, más virtual, pero que desde hace dos meses comienza a pegar con fuerza: el del falso revisor de Windows, según

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos