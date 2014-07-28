Falsos técnicos de Microsoft piden dinero a través del teléfono por reparar sistemas operativos Windows
Aunque de momento sólo hacen sus llamadas en inglés, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ya avisa de que estos ciberdelincuentes tendrán más éxito cuando empiecen a hacerlo en español.
FACUA.org / Agencias
Europa-28/07/2014
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Nada se le resiste al timador. De los supuestos operarios del gas que defraudan cientos de euros a sus víctimas por unas revisiones no realizadas, a un nuevo fraude, más virtual, pero que desde hace dos meses comienza a pegar con fuerza: el del falso revisor de Windows, según