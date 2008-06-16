Fenadismer, Confedetrans y Antid suspenden temporalmente el paro
"No ocasionar más perjuicios a la maltrecha economía del sector", motivo argumentado por las patronales.
FACUA.org
España-16/06/2008
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Las patronales Fenadismer, Confedetrans y Antid decidieron hoy suspender temporalmente el paro indefinido que desarrollaban en el sector del transporte de mercancías por carretera desde hace una semana.
Las tres organizaciones, que en cualquier caso mantienen sus reivindicaciones,