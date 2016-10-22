Fernández Vara contesta en Twitter al portavoz de FACUA que los de Zetta son "jóvenes en un mundo nuevo"

Nuestras acciones | Pide "presunción de inocencia" para los vendedores del falso "móvil 100% extremeño"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una reunión celebrada el 20 de noviembre de 2015 con el propietario de Zetta y sus supuestos socios, entre ellos Unai Nieto (izquierda). | Imagen: Junta de Extremadura.