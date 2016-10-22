Nuestras accionesPide "presunción de inocencia" para los vendedores del falso "móvil 100% extremeño"

Fernández Vara contesta en Twitter al portavoz de FACUA que los de Zetta son "jóvenes en un mundo nuevo"

Después de que Rubén Sánchez advirtiese de que la Junta ha eliminado un tuit con una foto del presidente extremeño junto al propietario de la empresa y sus supuestos socios.

FACUA.org
España-22/10/2016
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El presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha reaccionado en Twitter a la información publicada por el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, donde advertía de que la Junta h

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