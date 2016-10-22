Fernández Vara contesta en Twitter al portavoz de FACUA que los de Zetta son "jóvenes en un mundo nuevo"
Después de que Rubén Sánchez advirtiese de que la Junta ha eliminado un tuit con una foto del presidente extremeño junto al propietario de la empresa y sus supuestos socios.
FACUA.org
España-22/10/2016
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una reunión celebrada el 20 de noviembre de 2015 con el propietario de Zetta y sus supuestos socios, entre ellos Unai Nieto (izquierda). | Imagen: Junta de Extremadura.
El presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha reaccionado en Twitter a la información publicada por el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, donde advertía de que la Junta h