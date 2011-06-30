Fiscalía Anticorrupción denuncia ante la Audiencia Nacional a la SGAE por el supuesto desvío de fondos
El escrito responde a unas diligencias previas abiertas a raíz de una denuncia presentada por varias asociaciones en noviembre de 2007.
FACUA.org
España-30/06/2011
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La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional una denuncia dirigida contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por un supuesto desvío de fondos en sus actividades, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
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