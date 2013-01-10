Fiscalía pide investigar si un grupo de taxistas controla el aeropuerto hispalense con amenazas y coacciones
El Ministerio Público eleva a los juzgados la denuncia planteada por la asociación Foro Taxi Libre a causa de las "amenazas y agresiones" sufridas por algunos de los taxistas que intentan prestar servicio en San Pablo.
FACUA.org
Sevilla-10/01/2013
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FACUA Sevilla muestra su satisfacción ante la petición presentada por la Fiscalía al decanato de los juzgados para que se investigue la existencia de un grupo organizado con el fin de «controlar la actividad» del sector del taxi en el aeropuerto.
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