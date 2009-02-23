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Fomento indemnizará con 100.000 euros a un motorista accidentado por una alcantarilla mal colocada

Perdió el control de su motocicleta debido al "mal estado y sin las debidas medidas de seguridad" del arcén.

FACUA.org
España-23/02/2009
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La Audiencia Nacional (AN) ha condenado al Ministerio de Fomento a abonar 100.000 euros en concepto de indemnización a un hombre de 35 años que, en el año 2000, sufrió un grave accidente de tráfico al perder el control de la motocicleta que conducía debid

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