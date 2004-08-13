Font Vella deberá sustituir su marca en el agua mineral denunciada por FACUA
Numerosas marcas de agua tendrán que modificar su etiquetado a instancia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria para que el nombre de sus manantiales destaque más que sus denominaciones comerciales.
FACUA.org
España-13/08/2004
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El agua mineral Font Vella que no procede de este manantial deberá modificar su denominación comercial tal y como exigió la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) en una denuncia presentada en junio por inducir a error a los consumidores sobre el origen y