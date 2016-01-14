Francia investiga si Renault ha manipulado sus vehículos para falsear las emisiones de gases nocivos
Las acciones forman parte de un programa de operaciones de las autoridades que incluyen a diferentes fabricantes de automóviles a raíz del fraude de Volkswagen.
FACUA.org / Europa Press
Europa-14/01/2016
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Renault ha hecho público este jueves un comunicado en el que indica que durante la investigación de las autoridades francesas no se ha encontrado ningún dispositivo manipulador de emisiones. | Imagen: Europa Press.
El Gobierno Francés está investigando a Renault para comprobar si el fabricante de vehículos les hizo alguna manipulación para falsear las emisiones de gases contaminantes. Las acciones forman parte de un programa de operaciones de las autoridades que incluyen a difere