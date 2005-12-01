Francia multa a los operadores móviles por pactar sus precios mientras España favorece tarifas desproporcionadas e irregulares
FACUA ha denunciado a la CMT ante Bruselas por autorizar tarifas de interconexión que vulneran la normativa comunitaria.
FACUA.org
Europa-01/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera lamentable que mientras el Consejo de la Competencia francés ha impuesto una sanción de 534 millones de euros contra las tres compañías móviles que operan en el país por pactar sus ta